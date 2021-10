Presto una legge regionale sulle locazioni brevi

"Il governo regionale sta lavorando su una norma per le locazioni brevi e per introdurre l'imposta di soggiorno agli airbnb. La norma di fatto è già scritta, è inserita nel Defr". Lo ha annunciato l'assessore regionale al Turismo, Jean-Pierre Guichardaz, durante la presentazione dell'indagine sul turismo estivo realizzato per l'Osservatorio turistico della Valle d'Aosta.

"Crediamo che si debba regolamentare un settore, un'offerta che ha una sua peculiarità, si deve regolamentare e valorizzare" ha detto Guichardaz, che ha poi aggiunto: "Qualcuno vede in questa regolamentazione la solita occhiuta presenza del pubblico. Noi abbiamo calcolato il Fondo montagna sulla base delle presenze turistiche, 3 milioni circa, e abbiamo ricavato 29 milioni di euro. Se avessimo anche i dati delle locazioni brevi, probabilmente avremmo avuto riscontro di qualche milione di euro in più".

Sono soldi, per l'assessore, "che sarebbero tornati a circolare nel settore turistico, anche a beneficio delle locazioni turistiche brevi. La stima del peso delle locazioni brevi in Valle è tra un quinto e un quarto dei posti letto della regione".