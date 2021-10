Accordo Regione-Stato per risanamento conti pubblici

Maggiori risorse per il bilancio regionale, con un minor prelievo per contribuire al risanamento dei conti pubblici dello Stato. La giunta regionale ha approvato lunedì 26 ottobre una proposta di accordo con il ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede una riduzione annua del 20% del contributo per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nel periodo 2022-2025.



Dal 2022, il contributo della Valle alla finanza pubblica quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico viene rideterminato in 82.246.000 di euro annui. È prevista una riduzione degli oneri a carico del bilancio regionale, per ciascuna delle annualità comprese nel periodo 2022-2025, di 20.600.000 euro, che sarà recepita nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024.



"L'accordo rappresenta non solo un concreto aiuto che si rifletterà positivamente già nel bilancio di previsione del prossimo anno, che ci apprestiamo a chiudere, ma anche uno strumento strutturale che darà alla Valle d'Aosta una maggiore serenità finanziaria nel medio periodo", hanno spiegato il presidente della Giunta, Erik Lavevaz e l'assessore regionale alle Finanze, Carlo Marzi.

"Dal punto di vista politico e istituzionale- aggiungono- si tratta di un importante risultato del proficuo confronto in atto tra le autonomie speciali e il governo".