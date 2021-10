Tutti a Torgnon per la decima edizione Torgnon d’Outon

Nonostante le limitazioni dovute all’emergenza sanitaria, l’associazione locale Coeur Torgnolein, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha organizzato per il weekend del 30 e 31 ottobre due giorni all’insegna dello sport, dell’intrattenimento per famiglie e dell’enogastronomia valdostana.

Si comincia sabato 30 ottobre con una lezione di nordic walking al mattino, per proseguire, alle 16.30 con Le avventure di Pinocchio, spettacolo di Livio Viano del Teatro d’Aosta, con Amandine Delcos e le musiche di Sandro Balmas.

La manifestazione entrerà nel vivo domenica 31 ottobre con il mercatino dedicato alle specialità del territorio e all’artigianato valdostano. Si potranno acquistare numerosi prodotti tipici tra cui formaggi, patate, vini, miele… Da non perdere alle 10.30 la dimostrazione della lavorazione della Fontina a cura di Fabio Machet; inoltre a rallegrare la giornata, non mancheranno gli animali della Ferme de Torgnon e, dalle 14.30, animazione e giochi per tutti i bambini.

“Torgnon d’Outon – dice il Vice Sindaco Lorena Engaz – quest’anno a causa del Covid verrà svolto in forma ridotta… è comunque un evento ormai consolidato, apprezzato sia dai Torgnolein sia dai turisti e offre a questi ultimi l’opportunità di scoprire, oltre all’enogastronomia, innumerevoli itinerari in uno sfondo autunnale dai colori spettacolari.

L’Amministrazione Comunale collabora con l’Associazione Coeur Torgnolein che si prodiga nell’iniziativa grazie ai volontari”. Si precisa che sabato 30 lo spettacolo teatrale avrà luogo in palestra, mentre domenica 31 la manifestazione si svolgerà nella centrale Piazza Frutaz; la partecipazione alle attività è gratuita con prenotazione presso l’ufficio turistico. Infine, Torgnon festeggerà il suo Patrono, San Martino, domenica 7 novembre.

Appena prima della messa che verrà celebrata alle 11.00, l’amministrazione comunale consegnerà, presso il municipio, un attestato di maturità civica ai Torgnolein nati negli anni 2002 / 2003 e una pouetta ai bimbi nati nel 2020.

Quest’anno, per Torgnon d’Outon e per la festa patronale, non ci sarà il padiglione ma si potranno gustare le specialità del territorio presso diversi ristoranti, in centro, nelle frazioni e a Chantorné.

Per informazioni, potete contattare l’ufficio turistico di Torgnon, telefono 0166.540433 – info@torgnon.net.