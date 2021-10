Scandalo sanità valdostana gli ordini professionali controllino e seguano gli sviluppi

Soffriamo e ci arrabbiamo per le "reiterate raccomandazioni formulate dall'ex direttore generale dell'USL, Angelo Pescarmona, finalizzate ad ottenere l'assunzione di soggetti legati sia a lui sia all'assessore Roberto Barmasse".

Proviamo vergogna nel leggere che la Dott.ssa Impérial (distaccata in assessorato) “ha trasmesso alla Dott.ssa Plati i nominativi di una decina di persone a lei vicine - parenti e amici - affinché venissero inseriti nell'elenco dei soggetti da vaccinare nonostante non ne avessero ancora il diritto.”

ADU ha chiesto - giustamente - le dimissioni dell’Assessore, ma a nostro avviso non bastano.

In qualità di Segretario NurSind della Valle d’Aosta che, il Dott. Barmasse e il Dott. Pescarmona hanno escluso - ingiustamente - da qualsiasi tavolo sindacale (a breve sarà promosso un ricorso per condotta antisindacale), chiediamo che venga revocato immediatamente il distacco in assessorato alla Dott.ssa Impérial e si proceda disciplinarmente nei confronti dei dipendenti indagati.

Al Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche e al Presidente dell’Ordine Dei Medici Chirurghi e Degli Odontoiatri di Aosta chiediamo di seguire attentamente la vicenda e, qualora la Dott.ssa Impérial e/o la Dott.ssa Plati venissero giudicate colpevoli in via definitiva, di procedere alla loro radiazione dall’albo professionale.