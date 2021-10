Inchiesta Sanità; i politici Bertschy e Chatrian al medico Peinetti, 'l'assessore Barmasse dice che hai atteggiamenti mafiosi'

E' emerso anche un 'caso Peinetti', dall'indagine della Procura sulle presunte irregolarità nella gestione della Sanità valdostana da parte dei preposti vertici regionali.

Indagine che ha portato ad accuse nei confronti di alcuni indagati e richieste di archiviazione per altri, ma che per il pm Luca Ceccanti (foto in basso) ha messo in luce ciò che per lui sono "desolanti" ingerenze della politica nell'amministrazione sanitaria della Usl valdostana, che a sua volta avrebbe risposto in modo "ancillare" alle richieste/ordini provenienti dall'assessorato regionale di via De Tillier.

Ed è in questo quadro che è tratteggiata la vicenda che vede per protagonista il 63enne medico aostano Flavio Peinetti. Direttore della Struttura di chirurgia vascolare, nel 2018 e 2019 Peinetti ricopriva anche la carica di Direttore del Dipartimento delle Discipline chirurgiche alla Usl VdA.

Candidato alle elezioni Regionali del 2018 per l'Uv, risultò secondo dei non eletti ma entrò in Consiglio Valle nel maggio 2019 in sostituzione di Augusto Rollandin (sospeso per effetto della Legge Severino). Si mise in aspettativa dagli incarichi ospedalieri; per quello Direttore del Dipartimento delle Discipline chirurgiche rimanevano a Peinetti da completare cinque mesi prima della scadenza triennale prevista e di cui avrebbe dovuto usufruire qualora fosse rientrato in servizio terminato il mandato politico.

In accordo con altri primari ospedalieri, Peinetti (foto a lato) in veste di presidente della Giunta ospedaliera di Dipartimento decise nell'aprile 2019 di proporre durante la sua aspettativa il collega Roberto Barmasse (del quale era anche buon amico da diverso tempo) quale direttore facente funzioni delle Discipline chirurgiche, carica che fu confermata e assegnata a Barmasse dall'allora Commissario della Usl Angelo Pescarmona. Le indagini della Procura hanno però evidenziato che quel 'facente funzioni'forse a Barmasse andava stretto, al punto tale da trasformare l'amicizia in rancore.

Durante i primi mesi della pandemia, nel 2020, Pescarmona ricevette la lettera di un avvocato il quale per conto di Barmasse lo sollecitava a procedere all'organizzazione di un bando ex-novo per la nomina del nuovo direttore del dipartimento delle Discipline chirurgiche, essendo a suo dire illegittima la nomina del 'facente funzioni' assegnata al suo assistito.

Tradotto, l'accoglimento dell'istanza da parte della Usl avrebbe comportato la revoca immediata dell'aspettativa a Peinetti, al quale lo stesso Pescarmona chiese conto di eventuali attriti tra lui e il collega Barmase. Peinetti, secondo quanto appurato dagli investigatori della Digos, restò sorpreso e deluso dall'iniziativa del legale che si diceva agire in nome di Barmasse: affrontò il collega ma, non traendo a suo dire adeguata giustificazione al suo comportamento, decise di interrompere bruscamente i rapporti con lui. Nel settembre 2020 terminò il mandato di consigliere regionale a causa della crisi di governo che pose fine alla Legislatura e condusse a elezioni anticipate. Peinetti poco dopo diede le dimissioni dal gruppo dell'Uv del quale non condivideva più la linea politica e aderì ad Alliance Valdotaine decidendo di ricandidarsi alle Regionali. Non fu però rieletto e quindi il 20 ottobre 2020 riprese il suo ruolo di direttore di Struttura e di Dipartimento, incarico che sarebbe scaduto il 10 aprile 2021.

L'Uv intanto aveva candidato al suo posto proprio Roberto Barmasse (foto a fianco), che fu eletto e poi nominato assessore alla Sanità. A dicembre del 2020 Peinetti incontrò il commissario Pescarmona, che gli confermò l'intenzione di riproporlo nel ruolo fiduciario di direttore delle Discipline chirurgiche, decisione che spetta unicamente alla Direzione strategica della Usl. Gli inquirenti della Procura hanno però rilevato che proprio in quei giorni il neo assessore Barmasse avrebbe, è scritto nero su bianco "chiesto la testa" del collega medico Peinetti, puntando sul fatto che l'Atto Aziendale vigente prevede che chi ha compiuto il 65esimo anno di età non potrebbe essere ammesso alla selezione per direttore di Dipartimento e che Peinetti avrebbe raggiunto il fatidico traguardo il 16 marzo 2021, meno di un mese prima della data di scadenza dell'incarico. Fatto sta che negli Obiettivi di Mandato che l'assessorato fece pervenire in quei giorni al commissario della Usl, era stata inserita "ad arte" (parole dette dallo stesso Pescarmona a Peinetti) una frase che avrebbe reso impossibile la proroga dell'incarico ovvero "...nel rispetto delle scadenze degli incarichi in essere".

Secondo Pescarmona (foto a lato) quella frase gli "legava le mani" impedendogli il rinnovo dell'incarico direttivo a Peinetti e costringendolo a bandire una nuova selezione alla quale lo stesso Peinetti non avrebbe potuto partecipare perchè compiva il 65esimo anni di età a marzo, ovvero un mese prima della scadenza dell'incarico, fissata ad aprile. A quel punto fu lo stesso Peinetti a suggerire a Pescarmona di far scadere i termini di presentazione entro il 16 marzo, giorno del suo compleanno, consentendogli così di presentare la domanda per essere ammesso alla selezione. Pescarmona si disse favorevole anche perchè si tratta di una strategia perfettamente legale, ma il 23 febbraio Peinetti ricevette una telefonata dal Commissario della Usl che gli comunicava di aver ricevuto "l'ordine perentorio" da parte dell'assessore alla Sanità di bloccare la procedura del bando, rinviandola a dopo il compimento del 65esimo anno di età di Flavio Peinetti. Quest'ultimo tentò di opporsi a quella che riteneva una grave ingerenza della politica nella vita amministrativa dell'Azienda sanitaria, ma Pescarmona gli disse che "la decisione non era più in suo potere" consigliandolo di rivolgersi "ad altri tavoli" per dirimere la questione.

Allora Peinetti, pensando che forse Pescarmona poteva aver escogitato un espediente per accollare all'assessore una decisione che invece era solo sua, chiese ai consiglieri regionali di Alliance Valdotaine Luigi Bertschy (vice presidente della Giunta e assessore allo Sviluppo economico) e Albert Chatrian (capogruppo di Av) di farsi ambasciatori presso Roberto Barmasse per capire se davvero questi avesse intrapreso una chiusura totale nei suoi confronti.

Chatrian e Bertschy incontrarono Barmasse e riportarono fedelmente a Peinetti l'esito dell'incontro: l'assessore aveva usato parole durissime nei suoi confronti, manifestando assoluta contrarietà sull'opportunità di affidare un ruolo dirigenziale a Peinetti, arrivando ad affermare che i suoi "atteggiamenti mafiosi" rappresentavano un problema per l'intero ospedale.

Gli investigatori della Digos hanno appurato che Peinetti si recò poi personalmente da Barmasse a chiedergli conto di tali gravi affermazioni e che l'assessore non le negò, confermandogli che l'affermazione sui presunti "atteggiamenti mafiosi" derivava dal fatto che aveva saputo di presunte minacce e pressioni esercitate da Peinetti verso il collega medico Manuel Mancini per convincerlo a rinunciare alla candidatura quale direttore delle Discipline chirurgiche.

Peinetti negò recisamente tale iniziativa, sostenendo si trattasse di una scusa inventata lì per lì da Barmasse per giustificare la sua dura presa di posizione. Sentito dagli inquirenti, Manuel Mancini ha negato di aver mai ricevuto minacce o pressioni da Flavio Peinetti.

Verso la decisione di modificare i termini di composizione del bando spostando i termini oltre il compimento del suo 65esimo anni di età, Peinetti ha inoltrato ricorso al giudice del lavoro; l'udienza è fissata per il prossimo 30 novembre.