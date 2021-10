Denuncia e patente ritirata a un 50enne che ubriaco ha causato un incidente

Ubriaco, aveva causato un incidente stradale nei pressi del traforo del Monte Bianco. Per questo motivo un cittadino francese di 50 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia stradale di Courmayeur per guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all'etilometro, L’uomo è risultato alterato da un tasso alcolemico di 3,19 g/l, circa sei volte il limite massimo consentito.

Gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida per la successiva sospensione fino a un massimo di due anni e la sua vettura è stata confiscata. Rischia una condanna da sei mesi ad un anno di carcere e un’ammenda per un massimo di seimila euro.