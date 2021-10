Addio al cognein volontario del soccorso Lorenzo Gontier

In lutto i Volontari del soccorso di Cogne, per la scomparsa del socio volontario Lorenzo Gontier, iscritto all’associazione dal 2015, morto ieri all'età di 74 anni.

"Lorenzo era molto attivo nel sociale ed ha davvero dato molto alla nostra organizzazione - si legge in una nota - da qualche tempo era anche entrato a far fare parte del consiglio direttivo dell’associazione. Il supporto di Renzo nel mondo del volontariato del soccorso in questi anni è stato prezioso. Mancherà a tutti noi. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia".

La redazione di Aostacronaca.it si unisce al cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Gontier.