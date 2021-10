Approvato finanziamento per la mobilità a idrogeno

Con 18 voti a favore (UV, AV-SA, PCP, VdA Unie, Misto) e due contrari (Consigliere del PCP Minelli e Guichardaz), l'Assemblea regionale ha approvato un disegno di legge per il finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno.

È stato respinto un emendamento presentato dalle consigliere Minelli e Guichardaz volto a specificare che lo studio non riguarda gli interventi relativi alla tratta ferroviaria Aosta/Ivrea.

Il provvedimento, composto di due articoli, è stato presentato dalla Giunta regionale lo scorso 21 settembre e integra la norma regionale stanziando la somma di 22 mila euro nel biennio 2021-2022 per il finanziamento dello studio di interventi per la mobilità a idrogeno finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici.

Il consigliere di VdA Unie Corrado Jordan (foto a lato) ha relazionato all'Aula il ddl, evidenziando che "tale modifica è stata resa necessaria in quanto non è stato possibile procedere con la variazione di bilancio per l'istituzione del nuovo capitolo di spesa. Non si tratta di rimediare al non aver pensato alla copertura finanziaria, ma di utilizzare fondi già previsti e stanziati per il tema dei trasporti e non di risorse nuove e aggiuntive. Con questa modifica normativa quindi, oltre a permettere di avviare lo studio, viene dato riscontro alle segnalazioni preventive e interlocutorie che sono pervenute rispetto alla correttezza dello strumento normativo approvato".