CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Grande villa indipendente a Saint Denis, fr. Sary

A Saint Denis, in fr Sary, a poca distanza dalla chiesa e dal centro del paese, VENDESI grande villa indipendente circondata dal verde di proprietà. L'abitazione è disposta su 2 livelli ed è composta da un ampio ingresso, cucina abitabile con sala da pranzo, soggiorno con splendido camino in pietra, 4 camere da letto, studio, 2 spaziosi bagni e splendido terrazzo a Est. Nel piano interrato, a cui si può accedere direttamente dall'interno della casa, è presente un'autorimessa per 2/3 auto, deposito, lavanderia e locali accessori. All'esterno la casa è circondata, oltre che dal cortile con posti auto, anche da una piacevole area verde con orto e barbecue. € 395.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it