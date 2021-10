Aosta: Attivata prenotazione online test antigenici rapidi nelle farmacie comunali

Per fine di fornire un servizio efficiente e puntuale all’utenza, limitando il fenomeno delle code, nella giornata di domani, mercoledì 27 ottobre sarà attivato un “portale tamponi” a cui i cittadini potranno accedere per prenotare da giovedì 28 ottobre, e fino al 31 dicembre 2021, l’esecuzione dei test antigenici rapidi nelle farmacie comunali.Il portale, raggiungibile attraverso i siti web www.apsaosta.it e www.farmaciecomunaliaosta.it, consentirà la prenotazione di massimo 40 tamponi al giorno, a frazioni di 10 minuti l’uno dall’altro.

L’effettuazione dei tamponi rapidi avverrà nelle farmacie comunali n.2 e n.4 con il seguente calendario:

Farmacia comunale n.2 (corso Ivrea, 50) dal lunedì al sabato dalle ore 11,20 alle ore 18 (chiusa sabato 25 dicembre);

Farmacia comunale n.4 (via dalla Chiesa, 13 - Presso ipermercato Gros Cidac) domeniche e festivi (1/11 e 8/12) dalle ore 8 alle ore 14,40 – (chiusa domenica 26 dicembre).





Il costo di ciascuna prestazione è calmierato e fissato in 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minori.

Per effettuare il tampone occorre essere muniti di tessera sanitaria e rispettare tutte le misure di prevenzione vigenti per il contenimento del contagio da Covid-19 (obbligo di mascherina e distanziamento). Inoltre, prima dell’accesso alla farmacia verrà misurata la temperatura corporea.