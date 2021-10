Ultimi giorni per candidature carica consigliere di parità

Scadono alle ore 12 giovedì 4 novembre le candidature per la designazione del nuovo o della nuova consigliera di parità della Regione Valle d'Aosta. L'incarico avrà durata coincidente con l'attuale legislatura e terminerà nel 2025.

È prevista un'indennità mensile e possono partecipare alla procedura di selezione tutti coloro che hanno specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro femminile e alle pari opportunità. Sarà valutata anche la conoscenza della lingua francese. Il o la candidata dovrà presentare anche un programma delle attività da attuare durante l'incarico.

La commissione di valutazione sarà presieduta dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, affiancato da due membri indicati dal Consiglio per le politiche del lavoro.



"Auspico che in molti accolgano questa sfida presentando la loro candidatura e il relativo programma- afferma l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy- che sono sicuro potrà essere attuato nella piena collaborazione con il Consiglio politiche del lavoro e con tutti i soggetti, istituzionali e non, che sosterranno l'operato di colui o colei che ricoprirà questo ruolo".

Aggiunge: "chi rivestirà questo ruolo si troverà, infatti, a svolgere le sue funzioni, quali la promozione e il controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione tra uomini e donne nel lavoro e la gestione dei comitati per le pari opportunità,nell'ambito delle linee di azione tracciate con il Piano di politica del lavoro, che riserva ampio spazio alle tematiche dell'inclusione e della parità di genere".