Compagnie Les 3 Plumes et Association culturelle Théâtre Ouvert

L’Association culturelle Théâtre ouvert propose, à l’occasion du 4ème centenaire de Molière, un stage de théâtre : Les femmes chez Molière

Le stage sera conduit par Claudine Chenuil et Jean-Pierre Jouglet de la Compagnie Les trois plumes.

C’est le 15 janvier 1622 que le nouveau-né Jean-Baptiste Poquelin est baptisé. Il deviendra 22 ans plus tard Molière.

C’est donc avec un peu d’avance que nous célébrerons cet événement en allant à la rencontre du grand homme de théâtre, en explorant plus spécialement les rôles qu’il a offerts aux femmes, de l’ingénue à la servante effrontée, de la précieuse à la paysanne, de la coquette à la femme savante.

Le stage se déroulera sur cinq séances de trois heures le samedi, du 13 novembre au 11 décembre 2021.

Il s’ouvrira par une courte biographie de Molière, suivie d’une série d’exercices de base corporels et vocaux, enfin d’un travail sur un choix de scènes pour, au-delà de leur compréhension, en faire l’analyse, en préciser le vocabulaire et cerner leur sens. Enfin, avant d’aborder l’interprétation, le stage éclairera l’usage du vers alexandrin et sa diction particulière.

Pour l’interprétation finale d’une scène, il s’agira d’aborder la création du personnage notamment par la recherche de sa posture corporelle, sa démarche, sa voix, son phrasé.

Claudine Chenuil et Jean Pierre Jouglet ont côtoyé un certain nombre de ces personnages, c’est pourquoi ils pourront guider ceux qui le souhaiteraient dans leur approche de cet auteur qui a su parler des femmes et défendre leur place dans la société

Droits d’inscription : 35 euro

Renseignements et inscriptions

adresse email : mchenuil@gmail.com

tel : 3299867126

L’Association culturelle Théâtre Ouvert est financée par l’Assessorat régional aux Biens culturels, Tourisme, Sport et Commerce