Circa 500 'no green pass' hanno manifestato in piazza ad Aosta

Circa cinquecento persone si sono pacificamente riversate questo pomeriggio in piazza Chanoux, nel centro storico di Aosta, per manifestare contro l'obbligatorietà del green pass e scandendo slogan "per la libertà".

I manifestanti - molti insegnanti, studenti, operatori sanitari e impiegati pubblici - si sono messi a ballare riuniti a formare un cerchio corrente lungo tutta la piazza, mentre al centro campeggiano lo striscione 'Trieste chiama Aosta risponde' e alcune bandiere dell'Italia. Tanti i cartelli con slogan pro Costituzione e contro la 'dittatura del green pass'.

Gli oratori che si sono susseguiti spontaneamente in mezzo alla piazza hanno insistito sulla necessità di diffondere "informazioni vere e provate a dimostrazione del fatto che la vaccinazione non è l'unico strumento di lotta al Covid" e che il green pass obbligatorio "è una palese violazione dei diritti fondamentali".

Apprezzamenti sono stati rivolti alle Forze dell'ordine valdostane, "persone con cui si può parlare, dialogare, stabilire un confronto".