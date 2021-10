Alliance Valdôtaine à l'assemblée générale de l'Alliance Libre Européenne



Bruxelles a accueilli du 14 au 16 octobre dernier la GA (General Assembly) de EFA / ALE (Alliance Libre Européenne), mouvement européen qui a comme points fondamentaux les droits de l'homme, le respect de l'environnement, le développement durable, l'attention aux questions sociales à opposer à une libéralisation débridée, outre le droit à l'autodétermination des peuples et des minorités.

La rencontre de toutes les délégations à Bruxelles après deux années de travaux “en ligne”, à cause de la pandémie, a représenté un moment important de confrontation et de partage des thèmes plus actuels discutés dans les nombreuses motions présentes dans l’ordre du jour: langues et langues minoritaires, défense et épanouissement de l’environnement à travers une exploitation raisonnée et respectueuse, valorisation et défense de la démocratie et de la liberté comme principe de toutes actions politiques. L'ALE qui promeut le concept d' "Europe des régions" cette année fêtait ses 40 ans d'activité (ayant été fondé en 1981) et l'assemblée générale a été l'occasion aussi de retrouvailles et de remerciements aux nombreux membres qui ont écrit l'histoire du mouvement.



Pour AV l’occasion a été aussi de se rencontrer avec les autres membres de AeA (Autonomie e Ambiente) le regroupement des dix partis de EFA / ALE sur le territoire italien et de préparer le terrain pour leurs prochains mois et l’activité politique dans les régions.

“L'ALE se réjouit d'avoir Alliance Valdôtaine en son sein pour continuer à lutter pour nos langues et nos cultures, pour une transition écologique juste et la défense des principes fondamentaux, dit Lorena Lopez de Lacalle présidente de EFA, dans une Union Européenne qui doit travailler la main dans la main avec tous ses territoires dans le respect de la diversité.