Si parla di quotidiana (in)giustizia al Circolo Valdostano della Stampa

Un nuovo incontro conviviale al Circolo Valdostano della Stampa è organizzato ad Aosta per martedì 16 novembre , a partire dalle ore 20 al Ristorante Intrecci in via Binel. Accattivante il tema: 'Frammenti di quotidiana (in)giustizia', argomento di cruciale interesse non solo specialistico, rispondente al titolo di un recente romanzo dell’ospite relatrice, Maria Rosaria Sodano e ruotante intorno ai temi giustizia/verità, al diverso modo di essere professionisti e di “fare giustizia”, con ricadute importanti sull’opinione pubblica e sul destino di persone e comunità.

Per molti anni magistrato sia penale sia civile e testimone anche letteraria di Mani pulite, Maria Rosaria Sodano vive e lavora come formatrice professionale volontaria a Milano intorno al progetto educativo e informativo 'Tutor magistralis', riservato a giovani meritevoli aspiranti gagistrati e avvocati.

"Aspettiamo con vivo interesse questo appuntamento, sia per la statura della relatrice che per l’argomento proposto - commenta la presidente del Circolo, Mariagrazia Vacchina - di grande rilevanza e attualità".

Per prenotazioni contattare la segretaria del Circolo, Margherita Garzino (cell. 335.5416466) o la presidente Vacchina (cell. 335.7070016).