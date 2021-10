La UIL Valle d’Aosta a Torino in piazza Castello per il TOUR UIL

A Torino è stata presentata la piattaforma relativa alla campagna “ZERO MORTI SUL LAVORO”, una piattaforma di informazione e discussione della UIL NAZIONALE, creata per sollecitare lo scambio e la condivisione di idee sulle principali questioni che investono la società.

Questa importante iniziativa - si legge in una nota della Uil VdA - è finalizzata a rafforzare il dialogo sociale, far conoscere e a mettere a disposizione della gente i nostri servizi e la vicinanza della UIL tutta, in un momento così difficile a causa della pandemia, rivolta a tutta la popolazione.

Il confronto è stato importante e utile per rilanciare lo sviluppo sul nostro territorio, indebolito dal lungo periodo di pandemia, facendo emergere le gravi difficoltà sanitarie ed economiche sociali. Per questo, che tutti insieme abbiamo il dovere di ripensare e progettare il nostro futuro, utilizzando in modo corretto e veloce le risorse messe in campo dall’Europa.