Aosta: Aumentate ore per assistenza anziani in struttura

L'’incremento delle ore di assistenza erogate agli ospiti delle strutture residenziali di viale Gran San Bernardo, viale Europa e corso Saint-Martin-de-Corléans e degli ospiti del Centro diurno alla JB Festaz è stato approvato dall Giunta comunale di Aosta.

Per raggiungerlo sarà utilizzata l’opportunità del quinto d’obbligo. La decisione è maturata in considerazione del fatto che, nonostante miglioramento delle condizioni pandemiche abbia indotto le autorità ha consentire nuovamente le uscite degli ospiti dalle strutture e le visite dei famigliari, il bisogno degli ospiti delle strutture di ricevere una maggiore attenzione e tempo dedicato, in ogni momento della giornata e ancor più per coloro che vivono ancora periodi di isolamento, è una priorità per garantite il loro benessere.

Per questo motivo è necessario prevedere una maggiore assistenza con un numero di persone adeguato dedicate all’anziano che necessita di recuperare una condizione di normalità in un contesto che ancora normale non è, e che potrebbe, peraltro, ancora mutare e che pertanto possa contribuire ad aiutarlo a convivere anche con potenziali ulteriori cambiamenti.

Inoltre la ricollocazione dei servizi semi-residenziali all’esterno delle strutture comporta anch’essa l’impiego di personale aggiuntivo atto a garantire un adeguato monte ore di assistenza;