MONTAGNA VDA: Traversata Plan Borgnoz - Meyes (Valsavarenche)

Traversata Plan Borgnoz - Meyes (Valsavarenche)

La caratteristica di questa gita è la stupenda vista che si ha sulla catena del Gran Paradiso.

Le due conche del Plan Borgnoz e des Meyes, e la vista sul lungo pianoro del Nivolet permettono di visitare ambienti di alta montagna molto caratteristici.

Da ammirare i bei alpeggi di Teureun e Borgnoz perfettamente integrati nell'ambiente.

Il percorso sino a Plan Borgnoz è ripido, ma la parte successiva si svolge in quota lungo la bella mulattiera reale.

Nella parte finale si percorre la strada automobilistica che doveva collegare la Valsavarenche con il Col del Nivolet, può essere utile avere una torcia elettrica per percorrere la galleria.

Nel mese di ottobre, salvo nevicate le giornate sono decisamente luminose e si possono vedere camosci e stambecchi.

