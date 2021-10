Verso un 'Centro per le famiglie' regionale

Nell’ambito delle azioni da finanziare attraverso il Fondo nazionale per le Politiche della famiglia per l’anno 2021, il Governo regionale ha approvato la scheda progetto per la realizzazione di un innovativo 'Centro per le famiglie'.

Con tale provvedimento, l’Amministrazione regionale potrà richiedere l’assegnazione e il trasferimento di risorse messe a disposizione dal ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia per finanziare interventi volti a favorire la natalità e la genitorialità, anche con carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale, o di continuità dei progetti già attivati sui territori, anche tenuto conto dei nuovi bisogni legati all’emergenza da Covid-19.

Il tutto con il coordinamento e la supervisione di un organismo direttamente preposto.