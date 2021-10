Giunta approva proposta ddl con ulteriori aiuti anti-crisi Covid

A conclusione dei lavori del tavolo politico cui hanno preso parte anche i Capigruppo del Consiglio Valle e i Presidenti delle Commissioni consiliari Seconda e Quarta, la Giunta regionale ha oggi approvato una proposta di disegno di legge contenente ulteriori misure anti-crisi Covid, in parte modificando quelle già introdotte dalla legge regionale n. 15 del 2021 e con uno stanziamento complessivo di circa 16 milioni di euro.

Tra le novità inserite nel disegno di legge figura l’estensione del bonus Partite Iva anche a imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi con un fatturato compreso tra i 5 mila e i 10 mila euro. Inoltre, viene stabilito un nuovo contributo di complessivi 11 milioni di euro, rivolto alle sole imprese turistiche destinatarie del fondo montagna trasferito dallo Stato alla Regione, per il ristoro del costo di gestione degli immobili utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività di impresa turistica.

La proposta proroga al 22 novembre 2021 il termine per la presentazione delle domande di aiuto da parte delle imprese operanti nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi che commerciano alimenti e bevande.

Vengono anche rifinanziati con 500 mila euro i contributi destinati all’attività ordinaria svolta dalle associazioni sportive dilettantistiche affiliate a una federazione sportiva nazionale e all’attività sportiva degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e delle sezioni valdostane del CAI.

Un nuovo stanziamento è anche destinato al sostegno agli sci club per i maggiori oneri derivanti dall’utilizzo per gli allenamenti delle piste da sci di discesa nel corso della stagione invernale 2020/2021.Inoltre, un’ulteriore disponibilità finanziaria di 3 milioni di euro è messa a disposizione per gli aiuti alle famiglie meno abbienti, già previsti dall’articolo 26 della legge regionale 15/2021.