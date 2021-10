Domani giovedì 21 ottobre saint Hilarion

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 21 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Venerdì 22 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Sabato 23 ottobre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 1)

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano

Chiesa parrocchiale di Arvier - ore 20.45

Veglia missionaria

Domenica 24 ottobre

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano

Martedì 26 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 27 ottobre

Santhià - ore 10.00

Direttivo Commissione presbiterale regionale

Venerdì 29 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Castello Gen. Cantore - ore 10.30

Partecipazione alla cerimonia di avvicendamento

del Comandante del Centro Addestramento Alpino

Sabato 30 ottobre

Donnas, Oratorio San Giovanni Paolo II - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 5)

Cattedrale - ore 15.30

S. Cresime per le Parrocchie di Avise, Arvier, Introd, Rhêmes-St-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche e Villeneuve

Chiesa parrocchiale di Saint-Denis - ore 18.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Andrea Marcoz

Domenica 31 ottobre

Chiesa parrocchiale di Diémoz - ore 11.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Andrea Marcoz

Le Messager Valdotain ricorda saint Hilarion

La Chiesa celebra Sant' Ilarione di Moglena Vescovo

Ilarione visse nel XII secolo e combattè contro gli eretici, specialmente i bogomili e i manichei, stabilitisi nella parte montagnosa della sua regione. Morì il 21 ottobre 1164 e viene onorato come santo specialmente dalle Chiese slave. La Vita di Ilarione è stata scritta da Eutimio Vulgaris (1375-1393) e la sua commemorazione cade il 21 ottobre, giorno in cui, secondo M. Langhis, morì e in cui sarebbe stata fatta la traslazione delle reliquie.

Moglena è una regione montana della Macedonia occidentale, posta a Sud-Est del lago di Prespa, a Sud di Bjtoli (Monastir); essa è formata essenzialmente da una catena di montagne chiamate oggi Neretchka Planina (l'Almopia dell'antichità). Ci fu una sede vescovile di questo nome fin dal Medio Evo (probabilmente già dal sec. X), il cui titolare risiedeva a Florina.

Ilarione, che l'ha illustrata nel XII sec., è molto poco noto. Egli era iscritto nei calendari slavi alla data del 21 ottobre, ma la sua personalità rimaneva oscura. Fortunatamente la sua vita, scritta dall'ultimo patriarca Eutimio (1375-1393), fu pubblicata nel testo originale (bulgaro) da E. Kaluzniacky. Posteriore di due secoli agli avvenimenti, essa però ci dà pochi particolari.

Dopo aver condotto vita monastica, Ilarione venne nominato vescovo di Moglena in data sconosciuta. La sua attività pastorale consistette soprattutto nel lottare contro gli eretici, numerosi nella regione: manichei, armeni, e principalmente bogomili. Egli ne ricondusse alla Chiesa un certo numero e abbandonò gli altri al braccio secolare. Morí il 21 ottobre 1164.

