Aosta: Tutto da rifare per la gestione di Giacosa e Café du Théatre

Improvviso passo indietro di Domenico 'Mimmo' Cavallaro, titolare della società Brewery srl, che dieci mesi dopo l'aggiudicazione rinuncia alla gestione del teatro Giacosa e del Café du Théatre di Aosta. Alla base della decisione, resa nota da Fratelli d'Italia in una nota, le presunte "importanti carenze legate alle norme di sicurezza antincendio e agli impianti idrici ed elettrici della struttura" e non solo.

Nel comunicato firmato dal segretario cittadino di Fdi, Lorenzo Aiello, si ravvisano anche "palchi puntellati in maniera dozzinale, balaustre troppo basse in galleria, appartamento del custode fatiscente, illuminazione di emergenza non funzionante", tutte problematiche "piuttosto datate" di cui nessuna delle precedenti amministrazioni si è fatta carico, permettendo alle strutture di continuare ad ospitare "come se nulla fosse" la rassegna teatrale "Enfanthéâtre", organizzata al Giacosa fino al 2018 e riprogrammata anche per la stagione 2021/2022.

"Se è vero che la responsabilità dell'attuale giunta rispetto allo stato del teatro è limitata- afferma Aiello- ci chiediamo come sia stato possibile pubblicare un bando per l'assegnazione della struttura senza rendersi conto dello stato dell'arte".

E aggiunge: "Auspichiamo invece, rispetto alle amministrazioni precedenti, che chi di dovere stabilisca le responsabilità di un danno che al Comune di Aosta costerà centinaia migliaia di euro per non perdere un pezzo di storia della città, oltre a capire chi e come abbia reso possibile continuare ad utilizzare la struttura nonostante le criticità, mettendo a rischio la sicurezza di migliaia di utenti, anche giovanissimi".