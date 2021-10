A' Martigny le Salon Passion Nature

'Passion nature' est avancé de deux semaines. La quatrième édition du Salon international de la chasse, du tir sportif, de la pêche et de la biodiversité aura lieu à Martigny, au CERM, du 12 au 14 novembre.

"Nous avons dû avancer Passion nature pour ne pas être trop proche de la Bourse aux armes", explique le président du salon, Jean-Pierre Seppey, en faisant référence à la Bourse internationale aux armes, qui se tiendra, elle, du 3 au 5 décembre à Beaulieu Lausanne.

Par rapport à l’édition de 2019, le salon de cette année s’annonce un peu plus resserré avec une septantaine d’exposants et 300 animaux vivants, contre respectivement 100 et 500 il y a deux ans.

Jean-Pierre Seppey s’attend à une baisse de fréquentation des visiteurs en raison des contraintes sanitaires, mais il reste optimiste. Une série de présentations et de conférences sont organisées le 12 novembre à l’intention des élèves. En 2019, le salon avait comptabilisé 29 000 visiteurs.