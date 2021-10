Cassiere del Casino de la Vallée a processo tra pochi giorni per un ammanco da oltre 50mila euro

Si è sempre dichiarato assolutamente estraneo ai fatti ma gli inquirenti non gli hanno creduto. A processo giovedì 28 ottobre perchè accusato di aver sottratto oltre 50 mila euro in gettoni (plaques) dalle casse del Casino di St-Vincent è il valdostano Riccardo Distort, già cassiere ai Giochi Americani, poi trasferito ad altra mansione dietro sua stessa richiesta, non per motivi legati all'accaduto ma perchè, per motivi di salute, non poteva lavorare di notte.

I fatti risalgono a circa due anni fa: fu aperto un armadio blindato delle casse, la cui responsabilità era a carico non di Distort ma del collega Ezio Diemoz, risultato estraneo ai fatti.

Nella conta delle plaques fu scoperto l'ammanco di circa 54 mila euro e immediatamente fu sporta denuncia contro ignoti per il reato di furto. "Si decise di non accusare nessuno direttamente e di non avviare audit interno (indagine valutativa aziendale ndr)- aveva spiegato nel marzo scorso ad Aostacronaca Stefano Silvestri, direttore del Casa da gioco - né il responsabile di cassa né altri dipendenti che potevano aver avuto accesso all'armadio blindato. Le indagini della procura mi confermano che è stata fatta la scelta giusta e anche ora, sino a che la reale responsabilità individuale sarà confermata da una sentenza definitiva, la nostra posizione rimane certamente di equo garantismo, nella certezza che il processo saprà accertare quanto accaduto".