Assemblea invita PcP ad uscire dalla maggioranza

Abbandonare la maggioranza regionale perchè non sussistono più le ragioni per restarvi. E' questa la chiara indicazione emersa a grande maggioranza ieri sera tra i 65 (su 95 delegati) partecipanti all'Assemblea di Progetto Civico Progressista, riunitasi in videoconferenza alle 20,45 per oltre tre ore. Quaranta delegati hanno infatti proposto questa drastica decisione.

L'organismo, che riunisce i candidati alle Regionali e alle Comunali oltre ai rappresentanti dei partiti che compongono Pcp, ha solo potere consultivo e dunque nessuna decisione è stata per ora formalizzata. La volontà di terminare l'esperienza di governo con gli autonomisti è stata conunque trasmessa all'esecutivo di Pcp, il cosiddetto 'Tavolo di coordinamento': una nota chiarificatrice è attesa già per oggi.

Potrebbe essere il primo atto verso una scissione, almeno di fatto, del gruppo Pcp in Consiglio Valle, con Erika Guichardaz e Chiara Minelli pronte a seguire la linea uscita dall'assemblea e i restanti cinque consiglieri propensi a rimanere in maggioranza.

All'assemblea hanno partecipato infatti anche il capogruppo Paolo Cretier, che non ha preso la parola, e il suo vice Andrea Padovani.