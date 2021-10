Il Pnrr un’occasione da non sprecare

Per Sbarra “bisogna colmare l’enorme gap di cittadinanza che nega in Sicilia come in altre regioni meridionali i più elementari diritti ed esclude i più fragili dal lavoro, dai servizi essenziali, dalle dinamiche di coesione. Dobbiamo fermare la fuga dei cervelli che ogni anno porta via dal Sud decine di migliaia di giovani e donne laureate. Bisogna che il lavoro, la sua qualità, stabilità, sicurezza, diventi la piu’ grande priorità da affrontare e risolvere, l’occupazione in queste aree deve essere al centro della ricostruzione e della ripartenza del Sud e dell’intero paese . Il riscatto delle zone deboli è uno degli obiettivi del PNRR su cui stiamo aspettando dal Premier l’apertura di un confronto vero sui progetti, investimenti, tempi di attuazione e le ricadute economiche, occupazionali e sociali. Per la Cisl questa e’ la grande sfida che lanciamo al Governo, ai poteri pubblici locali ed al sistema delle imprese’. Bisogna rispettare il vincolo del 40% di impiego delle risorse al Sud che abbiamo conquistato nel Dl Semplificazioni che determina una mobilitazione finanziaria poderosa, con 202 miliardi da spendere entro il 2027 (82mld nel Pnrr, 8,4 React EU, 54 Fondi strutturali, 58 Fondo sviluppo e coesione). Anche in passato abbiamo conosciuto grandi dotazioni finanziarie rivolte al Mezzogiorno e per tanti anni le abbiamo viste dissipare o “distrarre” su altri capitoli di spesa e territori del Paese.



Ecco perche’ ribadiamo l’esigenza di un patto sia nazionale sia a livello regionale, tra le istituzioni e le parti sociali sul modello dei grandi accordi di concertazione degli anni novanta. Ciascuno deve fare la propria parte, responsabilmente. Bisogna concordare obiettivi, strumenti e procedure operative straordinari per selezionare e monitorare i progetti, e soprattutto realizzare gli investimenti con trasparenza, efficacia, ricadute sulla crescita economica e su incrementi di occupazione netta sopratutto per i giovani e le donne . Dobbiamo evitare la dispersione delle risorse ed è possibile farlo se prevale la responsabilità, se facciamo vivere la partecipazione, se mettiamo a fattor comune la qualità della spesa, l’innovazione, facendo vivere e crescere un’autentica cultura della trasparenza e della legalità contro le infiltrazioni della mafia e della malavita negli appalti e nell’utilizzo dei fondi. Non c’e’ un prima ed un dopo. Lavoro, sviluppo e legalita’ devono camminare insieme. Ci giochiamo tutti la faccia su questo”.