CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio in vendita ad Aosta, via Delle Betulle

Ad Aosta, in via Delle Betulle, nelle immediate vicinanze dell'Institut Agricole e in una zona molto comoda e soleggiata, VENDESI alloggi posto al secondo piano con ascensore e disposto su 2 livelli. L'appartamento è composto da ingresso, ampio soggiorno con splendido terrazzo a Sud, grande cucina abitabile, camera, bagno e balcone. Al piano superiore c'è una grande stanza con balcone a Ovest. All'esterno sono presenti una piacevole area verde condominiale e un piazzale con posti auto liberi. Nel piano interrato cantina. Inoltre, sempre nel piano interrato, completa la proprietà un'autorimessa del costo aggiuntivo di € 20.000,00. € 147.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it