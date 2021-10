Presidente Lavevaz 'In Valle poche criticità per green pass sul lavoro'

"Nonostante l'allarmismo nei giorni che hanno preceduto il 15 ottobre, possiamo dire che, fino ad ora, l'introduzione del Green Pass nei luoghi di lavoro non ha provocato situazioni così critiche come quelle ipotizzate". Lo ha detto oggi il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, a margine di una riunione straordinaria del Consiglio per le Politiche del Lavoro dedicata all'obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

"I dati giornalieri possono comunque variare di giorno in giorno-ha ricordato Lavevaz - ed è pertanto ancora difficile prevedere una programmazione organizzativa di medio-lungo periodo".

Il Presidente ha poi aggiunto che "il settore dei trasporti, in cui le assenze hanno avuto un'incidenza leggermente superiore, ha retto e le fasce orarie più importanti sono state garantite. E' importante una condivisione, tra istituzioni e parti sociali, di una linea comunicativa il più possibile precisa e univoca".