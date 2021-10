Nessun nuovo contagio Covid in Valle nelle ultime 24 ore

Trend contagi a zero oggi in Valle d'Aosta, dove nelle ultime 24 ore non sono stati rilevati nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 68 persone sottoposte a tampone.

Nessun nuovo guarito, pertanto il numero dei contagiati attuali rimane 107, con 103 pazienti in isolamento domiciliare, mentre sono registrati quattro ricoveri. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano della Regione, elaborato in base ai dati dell'Usl.

Nessuna vittima da due mesi, i morti con coronavirus dall'inizio della pandemia restano pertanto 474. Non sono state rilevate violazioni alle norme di utilizzo del green pass.