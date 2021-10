Domani lunedì 18 ottobre saint Luc

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 18 e martedì 19 ottobre

Roma

Riunione della Consulta nazionale beni culturali ecclesiastici

Mercoledì 20 ottobre

Roma

Riunione del Comitato CEI per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 21 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Venerdì 22 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Sabato 23 ottobre

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 1)

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano

Chiesa parrocchiale di Arvier - ore 20.45

Veglia missionaria

Domenica 24 ottobre

Cattedrale - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie della Cattedrale e di Santo Stefano

Martedì 26 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Mercoledì 27 ottobre

Santhià - ore 10.00

Direttivo Commissione presbiterale regionale

Venerdì 29 ottobre

Vescovado - mattino

Udienze

Aosta, Castello Gen. Cantore - ore 10.30

Partecipazione alla cerimonia di avvicendamento

del Comandante del Centro Addestramento Alpino

Sabato 30 ottobre

Donnas, Oratorio San Giovanni Paolo II - ore 9.00-13.00

Convocazione zonale dell'Assemblea diocesana (Zona 5)

Cattedrale - ore 15.30

S. Cresime per le Parrocchie di Avise, Arvier, Introd, Rhêmes-St-Georges, Valgrisenche, Valsavarenche e Villeneuve

Chiesa parrocchiale di Saint-Denis - ore 18.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Andrea Marcoz

Domenica 31 ottobre

Chiesa parrocchiale di Diémoz - ore 11.00

S. Messa per l'ingresso del nuovo parroco, don Andrea Marcoz

