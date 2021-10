Eremo di Persefone eremodipersefone@libero.it

Andrea e Dianora Ravioli dianoradg@gmail.com

Aiutateci vogliamo salvare 11 vitellini dal macello.

La raccolta è ferma ci vogliono 8000 euro per salvarli.

Se li salveremo sara’ una grande vittoria, senza il vostro aiuto saranno macellati.

Strappati dalle madri per la produzione di latte dopo una settimana, queste vittime innocenti, hanno il terrore negli occhi mentre ascoltano il richiamo straziante delle madri. I vitellini saranno uccisi, dopo pochi mesi di vita, senza pietà: dopo l’orrore la morte. Anche 5 euro aiutano.

Aiutateci a diffondere la nostra richiesta d’aiuto non ignorateci.

Andrea Ravioli

IBAN: IT.19j0832505473000000209625

Donazione per salvare i vitellini dal macello

Siamo un’ associazione ODV creata a gennaio, ma sono anni che accogliamo animali sfortunati e ne abbiamo fatto una missione perché quello che gli animali ci danno è un valore che nessuno potrà mai darci. Per ora ci autosovvenzioniamo e utilizziamo quelle poche offerte che ci arrivano cercando di autogestirci. Siamo super ecologici, cerchiamo di recuperare acqua piovana e facciamo recinzioni con materiali di recupero, principalmente di legno. La nostra speranza è col tempo di diventare un’oasi naturale grazie agli ampi spazi disponibili, quasi 8 ettari, e al clima favorevole nella nostra zona. Tra giorni faremo anche domanda alla regione Piemonte per diventare CRAS così da poter accogliere anche animali selvatici in difficoltà. Noi crediamo nel nostro sogno e ci battiamo per riuscire a realizzarlo.

Vi ringraziamo dell’aiuto che ci darete e vi invitiamo a venirci a trovare quando potrete.

Elisa e Roberto.

Eremo di Persefone ODV

Via del chioso 12

Passerano Marmorito

Asti

CF:92077150057

eremodipersefone@libero.it

Il nostro rapporto con gli altri animali è fondato sulla presunzione che tutto, o quasi tutto, ci sia permesso, che sussista un diritto assoluto della nostra specie a soddisfare i propri bisogni a scapito di tutte le altre. La lotta contro questo atteggiamento prevaricatore e arrogante ha preso il nome di antispecismo.