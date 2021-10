Assessore Guichardaz, 'Valle d'Aosta protagonista del rilancio turistico'

Due giorni ricchi di appuntamenti e incontri per l’assessore regionale ai Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, Jean-Pierre Guichardaz che, martedì 12 ottobre a Rimini, ha partecipato all’Hospitality Day e mercoledì 13 ottobre al TTG Travel Experience.

“Da Rimini portiamo a casa un buon risultato. La nostra Valle è stata presente con uno stand molto apprezzato dagli operatori del settore con la presenza istituzionale del nostro assessorato affiancata dai consorzi turistici e da altri operatori che si occupano di turismo nel nostro territorio", ha dichiarato l’assessore Guichardaz.

"L’hospitality day è stata un’occasione importante per approfondire tematiche specifiche nel campo del turismo, dell’ospitalità e della formazione sia per il ruolo che ricopro nel CDA dell’IPRA, sia per la mia veste istituzionale come ente di riferimento per la formazione alberghiera. Il TTG è stata un’altra importante opportunità di confronto e anche un momento per tessere relazioni con soggetti che si occupano di promozione e comunicazione nel campo di turismo a livello nazionale ed internazionale".

All’Hospitality Day, appuntamento annuale organizzato al Palacongressi di Rimini per far incontrare e conoscere buyers e sellers, l’assessore Guichardaz ha preso parte a otto seminari dedicati all’ospitalità, intesa come accoglienza di un turismo internazionale declinati per le attività turistiche di montagna, la cui economia si basa sui periodi invernale ed estivi mentre “soffrono” nelle stagioni intermedie.

Al TTG Travel Experience, salone italiano di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo, l’assessore Guichardaz ha inaugurato e presenziato lo stand della Valle d’Aosta, dove ha avuto modo di incontrare vari rappresentanti di tour operator e operatori del settore turistico nazionale e internazionale.

E’ stata anche l’occasione per interloquire con i rappresentanti di Federalberghi, Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, con i quali è nata una collaborazione per il tramite del membro valdostano, Camillo Rosset, e il Presidente Adava, Filippo Gérard.