Al Forte di Bard Mercalli e Freppaz chiudono la mostra sul Cervino

Luca Mercalli, noto metereologo e presidente della Società meteorologica italiana, e Michele Freppaz, professore all'Università di Torino, saranno i protagonisti della conferenza "I ghiacciai che scompaiono: un avvertimento per il futuro", in programma per domani, domenica 17 ottobre alle ore 17, nella sala Olivero, al Forte di Bard.

L'evento si pone a conclusione della mostra "Il Monte Cervino: ricerca fotografica e scientifica", organizzata dalla fortezza nell'ambito del progetto "L'adieu des Glaciers". Essendo domani l'ultimo giorno utile per visitarla, l'ingresso avrà un costo ridotto di 8 euro per tutti i visitatori. Alle 15 è prevista una visita guidata gratuita.