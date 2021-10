L'aria di domenica sarà frizzantina al mattino e mite nel pomeriggio

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: La massa d'aria fredda, stabile e secca sulla nost ra regione, che abbraccia tutta l'Europa si sposta gradualmente verso Est: domenica il cielo resterà sereno o quasi, l'aria fredda al mattino e mite al pomeriggio, ma con temperature tendenzialmente in rialzo. Da lunedì affluirà aria dall'Atlantico, decisamente più calda in quota ma anche più umida, legata ad un'alta pressione sulle Canarie. Da mercoledì una nuova e profonda saccatura scenderà verso le nostre latitudini, con un possibile episodio perturbato a NW giovedì mattina e temperature in deciso calo

DOMENIC 17 OTTOBRE Sereno, con qualche nuvola o foschia al mattino. Velature alte e sottili dalla sera e nella notte. Temperature: in rialzo, anche sensibile in quota, minime stabili o quasi nelle valli. Pressione: senza variazioni significative. Venti: 3000 m deboli da N; brezze nelle valli. lunedi 18 OTTOBRE