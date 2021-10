Luca Ventre nuovo direttore Oculistica all'ospedale Parini

E' il medico Luca Ventre il nuovo direttore della struttura Oculistica dell'ospedale Parini di Aosta.

L'incarico gli è stato conferito dal commissario dell'Usl della Valle d'Aosta Massimo Uberti, dopo l'espletamento con esito positivo della prova di francese. Ventre, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'università degli Studi di Torino, specializzato in Oftalmologia, svolge dal 2003 attività chirurgica di alta specializzazione.

Docente di patologia oculare nel corso di laurea di Ortottica dell'università di Torino, ha lavorato come dirigente medico presso la struttura di oculistica dell'azienda ospedaliera universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, e come responsabile dell'ambulatorio retine chirurgiche presso la Clinica Oculistica Universitaria di Torino. Ha anche operato all'ospedale di sanità pubblica di Briançon e come libero professionista in numerose strutture ospedaliere di alta specialità.



"Abbiamo proceduto al bando e al relativo espletamento del concorso per la direzione dell'Oculistica in tempi brevi- spiega il commissario Usl, Massimo Uberti- con l'obiettivo di garantire alla struttura la piena operatività senza il minimo rallentamento".

Uberti aggiunge: "Intendo esprimere, a nome della Direzione strategica, un saluto benaugurale al dottor Luca Ventre, certo che saprà operare nell'ambito del Dipartimento delle Discipline chirurgiche e del reparto che è chiamato a condurre nel pieno interesse dei pazienti e della collettività, con il supporto di tutta l'Azienda sanitaria. Colgo l'occasione per ringraziare il dottor Orsi, che ha lasciato una struttura organizzata, operativa e capace".