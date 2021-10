Lavoratori aziende Confindustria rispettosi green pass

Secondo i dati rilevati da Confindustria Valle d'Aosta, meno dell'1% dei lavoratori delle quasi 300 Aziende associate è risultato sospeso per l'assenza del Green Pass. Il settore dei Trasporti è il più colpito con il 4% di assenze da lavoro. E' giusto notora che l’Associazione rappresenta più di 6.000 lavoratori, il 48% dei dipendenti del settore privato.

Così, nelle parole del Presidente, Giancarlo Giachino "questi dati constatano che per le nostre imprese è molto importante creare ambienti di lavoro quanto più sicuri possibile".

Giachino sottolinea ancora "Confindustria Valle d’Aosta è consapevole del disagio diffuso presso i lavoratori e gli imprenditori, ma i numeri confermano che il Green Pass è un valido strumento per garantire la salute e la conseguente ripresa dell’economia ".

Giachino ha poi sottolineato: "come Associazione ci stiamo muovendo anche per facilitare i lavoratori che preferiscono ricorrere ai tamponi. Sappiamo che molte farmacie sono sature, quindi abbiamo stipulato un accordo con una delle nostre società partner, l'IRV, per offrire un pacchetto di tamponi ai dipendenti delle aziende associate".

Per Confindustria è positivo che sia stato attivato "un canale con l'Assessore alla Salute che ci comunica giornalmente le disponibilità di posti al Drive in che noi prontamente comunichiamo alle aziende associate".