Rinascimento Valle d’Aosta dialoga solo su valori e programmi

“Smentisco categoricamente quanto scritto rispetto a me! Rinascimento dialoga con tutti solo allo scopo di intraprendere una vera rinascita politica (e non solo) della Valle d'Aosta. Di questo, peraltro, ne rivendico la paternità perché i primi a parlare di Renaissance siamo noi e non certo chi parla di rassemblement”. Giovanni Girardini è perentorio nel smentire iposei di partecipazione alla creazione di un nuovo soggetto politico.

“Come dimostrato nell'ultima campagna elettorale – aggiunge – i primi a parlare di Renaissance siamo stati noi, a costo di perdere e di non avere ruoli di governo. È più importante essere coerenti”.

Una volta per tutte Girardini tiene a precisare di essere “uomo di nessuno e soprattutto non sono così facile da convincere come sembra trasparire da quanto messo in giro che non ha per ciò che mi riguarda né capo né coda”.