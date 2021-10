Aosta: Da domani tamponi per QR green pass anche nelle farmacie comunali

Riprendendo il servizio alternato di effettuazione dei tamponi antigenici rapidi, validi per ottenere il QR green pass, le farmacie comunali di Aosta si organizzano all'incremento delle richieste di tamponi dovuto all'obbligatorietà del green pass nei luoghi di lavoro, in vigore da domani venerdì 15 ottobre.



Nello specifico, domani e dopodomani, i test saranno effettuati nella farmacia comunale di corso Ivrea, dalle ore 12 alle ore 18, senza prenotazione. A partire da domenica, e per tutti i fine settimana, sarà la farmacia dell'ipermercato Gros Cidac, in via dalla Chiesa, a garantire il servizio, con orario 12-18, mentre dal lunedì al venerdì, nella medesima fascia oraria, sarà possibile continuare a recarsu nella farmacia di corso Ivrea.

Per usufruire del servizio non è richiesta la prenotazione, sarà sufficiente presentarsi in farmacia negli orari indicati muniti di tessera sanitaria e attendere il proprio turno una volta preso il numero. Il costo della prestazione è di 15 euro per gli adulti e di 8 euro per i minori.