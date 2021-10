On cherche des rituels d’information à recréer

Doit-on aujourd’hui considérer que les médias écrits ont vécu leur aggiornamento sous la forme de saut dans l’ère numérique ?

Force est de constater que la digitalisation des canaux de distribution a profondément changé les règles du jeu, avec un impact majeur sur les contenus eux-mêmes et la redéfinition complète des rôles. Une évolution qui a gommé certaines caractéristiques des médias dits traditionnels.

Dans l’univers de l’information, mais également dans celui de la musique ou du cinéma, la digitalisation a en effet supprimé cette 'unité de matière' qui permettait d’assembler les contenus, de les réunir selon certains critères de sélection et de les hiérarchiser. Voilà pour exemples les rendez-vous classiques de la télévision avec ses grilles de programmes ou la présentation des quotidiens avec leurs rubriques, leurs éditoriaux et leurs pages de services agendés par ordre de priorité et d’importance.

Dans l’univers digital, ces rendez-vous, ces rituels de lecture, ont disparu, étant donné que l’information répond désormais à une logique de flux.