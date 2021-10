Domani giovedì 14 ottobre saint Calliste I, pape

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Giovedì 14 ottobre

Aosta, Chiesa parrocchiale di Sant'Anselmo - ore 18.15

S. Messa per il 50° anniversario della consacrazione della chiesa

Venerdì 15 ottobre

Vescovado - mattino

udienze

Quart, Monastero Mater Misericordiæ - ore 18.00

S. Messa per la Solennità di S. Teresa d'Avila

Sabato 16 ottobre

Chiesa parrocchiale di Morgex - ore 15.00

S. Cresime per le Parrocchie di Morgex e Pré-Saint-Didier

Chiesa parrocchiale di Verrès - ore 18.00

S. Cresime

Le Messager Valdotain ricorda saint Calliste I, pape

La Chiesa celebra San Callisto I Papa

Ebbe molti avversari tra i cristiani dissidenti di Roma, e proprio da uno scritto del capo di questi cristiani separati, un antipapa, abbiamo quasi tutte le notizie sul suo conto, presentate però in modo tendenzioso. Vi si legge che, prima di diventare papa, era stato schiavo e frodatore. Fuggito in Portogallo, venne arrestato e ricondotto a Roma, dove subì una condanna ai lavori forzati nelle miniere della Sardegna. Tornato a Roma in occasione di un'amnistia, venne inviato ad Anzio. Papa Zeffirino, però, lo richiamò a Roma, affidandogli la cura dei cimiteri della Chiesa. Iniziò così lo scavo del grande sepolcreto lungo la via Appia che porta il suo nome. Alla morte di Zeffirino, Callisto venne eletto papa. Ma il suo pontificato attirò le inimicizie di un'ala della comunità cristiana di Roma che lo accusò, falsamente, di eresia. Il riscatto definitivo su questa figura controversa venne dal suo martirio. Callisto, infatti, fu gettato in un pozzo di Trastevere, forse in una sommossa popolare contro i cristiani nel 222.

Il sole sorge alle ore 7, 35 e tramonta alle ore 18,46