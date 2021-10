AOSTA: RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ZTL PER L’ANNO 2022

Entro il 30 novembre è necessario pagare la tariffa per il rinnovo delle autorizzazioni ZTL di tipo A, C, D, TR, TRA e TRX.

Il pagamento della tariffa annuale contenuta nei bollettini, attualmente in fase di spedizione - potrà essere effettuato esclusivamente con PagoPa. Inoltre dal 2022, come previsto dalle nuove Norme di Gestione ZTL, le autorizzazioni di tipo A, C, D, TR e TRX, non avranno più validità annuale ma fino al permanere dei requisiti richiesti, previo in ogni caso pagamento della tariffa annuale da versare entro il mese antecedente a quello di scadenza.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 l’accesso allo sportello ZTL è consentito, esclusivamente previa prenotazione, telefonando al numero 3285789260, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la scheda “ZTL” del sito www.amicoincomune.it, direttamente raggiungibile all’indirizzo www.amicoincomune.it/web/index.php/ita/scheda/31/cittadini .