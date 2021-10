NELSON cucciolone mix pit amstaff, con leishmania

Nelson, un cucciolone di 4 anni entrato in canile in dicembre 2018. Castrato a marzo 2019.Timoroso all'inizio con chi non conosce, piano piano si lascia andare e fa venire fuori il carattere da Pit, molto affettuoso e energico gli piace tanto il gioco fisico. Bravo al guinzaglio e bravo in passeggiata anche se ha ancora qualche paura quando ci sono situazioni che non conosce, motivo per cui bisogna imparare a gestirlo; compatibile con cani femmine previo inserimento.

Si trova a Milano e viene adottato con microchip castrato sverminato e vaccinato. Si affida previa questionario e visita preaffido e si pretende la massima serietà. Solo maggiorenni. No perditempo. Se non rispondiamo subito lasciare messaggio e sarete richiamati. Per info, foto e video: ADOTTAMI COL CUORE - ODV 3496403337 Giulia 3245315401 Simona info@adottamicolcuore.com