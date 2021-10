Per dire stop ai disservizi la società di autobus Arriva cerca autisti

Per sopperire ai disagi e disservizi elle scorse settimane, causati dalla carenza di autisti che conoscessero il territorio, la società Arriva Italia, società del gruppo Deutsche Bahn che ha rilevato nel 2016 la storica Savda, corre ai ripari e cerca 10 autisti di autobus per la città di Aosta e per la Valle.

"Gli autisti opereranno sul trasporto locale in tratte sia urbane sia extraurbane" si legge in una nota dell'azienda. I requisiti richiesti sono il possesso della patente D o della Patente D+E e della Cqc per il trasporto di persone. I candidati possono inviare la propria candidatura a selezione@arriva.it indicando nell'email la sede di interesse.

I candidati selezionati parteciperanno a un periodo di formazione e di affiancamento di circa quattro settimane, dove impareranno l'uso del mezzo a loro affidato e le linee di competenza.

La ricerca è aperta anche in altre città del nord Italia per un totale di 200 nuovi assunti: 10 per Aosta, 40 per Torino, 70 per Bergamo, 70 per Brescia e 10 per Cremona aggiunge la Arriva.