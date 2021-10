Salvatore Addario confermato vicepresidente Cna Turismo

Si è svolta martedì 5 ottobre a Roma l’Assemblea elettiva Nazionale della CNA Turismo, che ha eletto Marco Misischia presidente del raggruppamento per i prossimi quattro anni e l'imprenditore aostano Salvatore Addario vicepresidente con incarico per il turismo di montagna.

L’elezione è stata l’occasione per ripercorrere l’ultimo anno e mezzo di emergenza legata alla pandemia di Covid-19 e per rilanciare i propositi del futuro prossimo: per tutto il gruppo è necessario lavorare il rilancio del settore, tramite la sua promozione e la commercializzazione in Italia e all’estero, la formazione, l’informazione degli addetti e la presenza ai tavoli decisionali.

Nel suo discorso ringraziamento Addario ha sottolineato l’importanza di lavorare sin da subito per un ampliamento dell’offerta turistica di montagna tramite il coinvolgimento di tutti gli attori della filiera turistica, agroalimentare, commerciale e artigianale, per realizzare una serie di prodotti attrattivi e che si sleghino dalla stagionalità e dall’offerta classica legata perlopiù alla stagione sciistica: “Secondo un’analisi compiuta dall’OCSE, entro il 2050 il cambiamento climatico potrebbe infatti rendere inservibile un quarto delle stazioni sciistiche dell’arco alpino. Bisogna quindi pensare già da adesso a delle alternative, creare sinergie, fare sistema, costruire dei brand che caratterizzino il territorio in modo da presentare ai visitatori un pacchetto ricco di prodotti e servizi durante tutto l’anno. In CNA abbiamo la possibilità di realizzare in modo concreto questa visione: la nostra è una confederazione dove tutti con passione ed impegno lavorano per realizzare questi obiettivi”.