A novembre il nuovo centro vaccinale Covid a Pollein

Sarà attivato a metà novembre, giorno ancora da definire, il centro vaccinale anti Covid-19 alla Grand Place di Pollein. Rimarranno invariati gli orari di somministrazione del vaccino e le modalità di prenotazione. La nuova base vaccinale andrà a sostituire, dopo un periodo di co-gestione, la struttura polivalente 'Palaindoor Marco Acerbi' di Aosta, dove l'hub dismesso e che tornerà così a disposizione del Comune di Aosta.

Lo ha comunicato la Usl VdA dopo le anticipazioni fornite dall'assessore Roberto Barmasse in Consiglio Valle la scorsa settimana.

"Dopo i primi sopralluoghi utili ad evidenziare le caratteristiche fondamentali per poter utilizzare il centro polifunzionale come hub vaccinale - si legge in una nota - si procederà alle ultime verifiche per il successivo allestimento: le postazioni per l'accoglienza e gli adempimenti amministrativi, quelle per l'anamnesi da parte del personale medico, i box per la somministrazione del vaccino, le zone di attesa pre e post inoculazione, i locali ad uso tecnico e logistico, l'individuazione dei percorsi di ingresso e di uscita".