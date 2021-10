Cani e gatti in cerca di casa

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, Località Prabernasca, Rivalta (To).





Molti amici a quattro zampe (cani e gatti, ma non solo !) attendono con ansia umani affidabili e affettuosi che li adottino direttamente o a distanza.

Tra loro, segnaliamo con entusiasmo e simpatia: Soba

bellissima pastore tedesca di taglia grande, entrata in struttura insieme al fratello Oliver. Entrambi hanno tredici anni e godono di buona salute. Si trovano in struttura dal giugno 2021. Sono buoni, tranquilli, indipendenti. L'ideale per un'adozione di coppia. Parlate di loro con Franca, cell. 335 421007.

Lo splendido Bombo, delizioso american staffordshire terrier, classe 2014. Ottimo carattere, buona salute. Parlate di lui con Claudia cell. 338 3837404.

Il meraviglioso Shilo, un bel gattone, classe 2010. Sterilizzato. Parlatene con Luigina, cell.340 9093431









Dal Rifugio di Cavour (To), Via Barrata 34





Sognano soffici divani e molte coccole.....L'adorabile Nerone, classe 2012, che è pronto a ricominciare dopo un passato difficile. Si tratta di un bel meticcio di taglia media, ottimo carattere, un po' timido e riservato.

Amelia, incrocio levriero, taglia media, elegante, dolcissima. Classe 2010.

Jelly Bean, un bel micio bianco, dolce come le caramelle di cui porta il nome. Ha cinque anni circa e un passato avventuroso da impenitente vagabondo. Cerca la stabilità di una famiglia che sappia accoglierlo.