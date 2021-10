Aggravi 'Sono caduto dalle nuvole'

"In ordine ad una presunta richiesta di espulsione del consigliere Stefano Aggravi da parte del Consigliere regionale Nicoletta Spelgatti, si smentisce categoricamente tale notizia che peraltro sarebbe in contrasto con qualsiasi procedura prevista per il funzionamento interno del Partito". Firmato Marialice Boldi.

E' la risposta alla lancio Ansa titolato: "Lega: forti fibrillazioni in Vda, chiesta espulsione Aggravi", e poi spiega: "L'istanza è al vaglio del direttivo della Lega Vda, formato dall'ex presidente della Regione Nicoletta Spelgatti, dal consigliere regionale Paolo Sammaritani e da Marialice Boldi, fondatori e rappresentanti politici-legali del partito in Valle d'Aosta; una decisione sarà presa nei prossimi giorni. A presentare la richiesta - secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti interne alla Lega Vda - è stata la stessa Spelgatti".

Silenzio di Stefano Aggravi, nato ad Aosta il 12 aprile 1985, Aggravi - laurea in economia e legislazione d'impresa, che si trincera dietro ad un laconico "sono caduto dalle nuvole". Domani il Consigliere regionale dovrebbe avere un incontro con Marialice Boldi per chiarire la questione.