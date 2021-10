Solidarietà da Cisl e Uil a Cgil

Si tratta di un grave attacco alla democrazia al sindacato e al mondo del lavoro quello messo in atto da un gruppo di manifestanti facinorosi ed eversivi contro la sede nazionale della Cgil.

“Atti irresponsabili come quello di sabato – dicono i segretari Ramira Bizzotto e Jean Dondeynaz – sono un’aggressione a tutto il sindacato confederale e ai lavoratori. Il diritto sacrosanto a manifestare le proprie idee e il proprio dissenso non possono degenerare in atti di aggressione. Stiamo attraversando un momento particolarmente delicato del nostro Paese, dove i sindacati, presidio fondamentale di democrazia, vengono attaccati. Non ci faremo intimidire e spaventare e, ancora una volta, reagiremo con compattezza alle provocazioni e alle minacce che quotidianamente giungono ai tanti impegnati all’interno del sindacato che si battono per la tutela dei lavoratori”.

Sabato 16 ottobre a Roma è prevista una manifestazione nazionale organizzata da Cgil, Cisl e Uil, alla quale saranno chiamati le istituzioni, i partiti e la società civile, per difendere la democrazia, la libertà e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.