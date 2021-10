L'OPINIONE DI PAOLO LAURENCET: APS deve rimediare ritardi Giunta

I cittadini mi chiedono e si chiedono come mai nelle farmacie comunali non si fanno i tamponi. Attualmente mi risulta chi in città tre farmacie private e l'Istituto Radiologico Valdostano forniscano il servizio. Da sole non bastano e le liste di attesa sono piuttosto lunghe. Oltre ai cittadini anche la stampa online inizia a farsi la stessa domanda.

Ho letto questa mattina un interessante articolo in proposito. Eppure come gruppo di Forza Italia queta estate abbiamo presentato una mozione con cui chiedevamo alla Giunta proprio di attivare il servizio, almeno i tamponi "rapidi", presso le farmacie comunali. Ricordo che la maggioranza neanche voleva ammettere la mozione in discussione perché a dir loro simile ad altra iniziativa già presentata e respinta durante il Consiglio Comunale precedente.

Ciononostante la mozione è approdata in Consiglio e come ormai è consuetudine la maggioranza si è astenuta cassando quindi l'iniziativa. Ancora una volta la Giunta Nuti ha dimostrato i suoi limiti gestionali e organizzativi. Non ha saputo o voluto capire la realtà, magari anche solo perché l'iniziativa proveniva dal gruppo di opposizione di Forza Italia.

Ora con grave ritardo forse il nuovo presidente della partecipata APS porrà rimedio a l'ennesimo errore della Giunta. La strategia dell'astensione forse è il gioco della politica, ma a pagarne le conseguenze sono i cittadini che rappresentiamo.

Il Municipio non è la torre d'Avorio in cui giocare alla politica. La nostra Città merita risposte e soluzioni