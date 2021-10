WEBINAR GREEN PASS: COSA CAMBIA DAL 15 OTTOBRE 2021

Confindustria Valle d’Aosta organizza il prossimo 13 ottobre 2021 un webinar dal titolo “Green Pass in azienda: cosa cambia dal 15 ottobre 2021”. Con questo incontro online l’Associazione informerà le sue imprese associate degli sviluppi giuridici relativi a questa misura obbligatoria a partire dalla metà di ottobre. Alla riunione interverranno l’Avv. Fabio Pontrandolfi, Dirigente Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria e Antonella Grange dello studio Grange Antonella Sicurezza & Ambiente.

"Questa pandemia - come commenta il Presidente, Giancarlo Giachino - ha colpito duramente le aziende valdostane che con tenacia e coraggio hanno superato le difficoltà incontrate". Come ha sottolineato Giachino, Confindustria durante tutti questi mesi è stata al fianco delle aziende e ha dimostrato vicinanza al territorio. Il Presidente ha poi sottolineato che ”in merito al Green Pass e alla sua obbligatorietà riteniamo che la questione sia tutt’altro che semplice”.

Secondo Giachino, “tralasciando gli aspetti medici che non ci riguardano e non entrando nella scelta presa dal Governo Centrale, riteniamo che dal 15 ottobre la situazione possa diventare problematica per molte delle nostre aziende associate che dovranno provvedere alla sostituzione del personale dipendente privo del certificato verde”.

“Il tutto in un mercato del lavoro affamato sempre più di lavoratori e professionalità che ad oggi sono pressoché introvabili”, ha considerato il Presidente.

All'incontro parteciperanno circa 80/90 aziende. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al giorno precedente.